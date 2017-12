EN VIDEO - Alain Chabat se transforme en Père Noël et livre un conte plein d'humour au cinéma

Alain Chabat revient avec un cinquième film "Santa et Cie" qui sort en salle ce mercredi. C’est l’histoire d’un Père Noël légèrement râleur qui rencontre mille péripéties à l’approche du réveillon. Après ses débuts avec Les Nuls et ses succès avec "Astérix mission Cléopâtre" ou encore "Le Marsupilami", le réalisateur offre un conte de noël sur mesure pour les fêtes. "J’adore les films de Noël, les Disney, les films où il y a de la magie, de la neige, de l’émotion et du rire" explique-t-il à BFMTV.