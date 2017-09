En octobre, TCM rend hommage au maître de l'horreur John Carpenter

Halloween, The Thing, Prince des ténèbres... Dans les années 1970 et 1980, aux côtés de George A. Romero, de Tobe Hooper et de Wes Craven, John Carpenter a contribué à donner ses lettres de noblesse au cinéma d'horreur.

La chaîne TCM Cinéma lui rend hommage en octobre. Et diffusera à l'occasion le documentaire original et inédit John Carpenter : L’héritage musical. Produit par les trublions de Rockyrama, ce film donnera la parole à des musiciens comme The Shoes, Zombie Zombie, Carpenter Brut et Rob. Ils évoqueront l’influence de John Carpenter sur leur musique.