EN IMAGES - L'équipe d'"Ant-Man et la Guêpe" fait une surprise de... taille à Disneyland Paris

L'HISTOIRE D'ANT-MAN ET LA GUEPE



Après les événements survenus dans Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne (Evangeline Lilly) et le Dr Hank Pym (Michael Douglas) lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de la Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date….

Un petit pas pour Ant-Man et... un grand film pour Marvel!