EN IMAGES - "Black Panther": dans les coulisses de l'avant-première très "people" à Paris

C'est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année... et le plus surprenant! Black Panther a fait une apparition remarquée dans les cinémas et notamment lors d'une avant-première à Paris, sous le signe des people! Une avant-première exceptionnelle a en effet eu lieu au Grand Rex, à Paris, en présence de quelques les 2500 invités. Et un bon nombre de personnalités.

Sur le tapis rouge, agité par la BO du film signée Kendrick Lamar, et entre deux battles de danse, on a pu voir Miss France 2017 Alicia Aylies, Christophe Michalak, Laurent Maistret, Tom Villa, Camélia Jordana, Lenni-Kim, Mokobe, Passi, Stomy Bugsy ou encore Amaury Levaux, Boris Diaw et une partie de la troupe de Danse avec les Stars.