Disney accusé d’avoir maquillé des acteurs blancs pour rendre leur peau plus foncée pour Aladdin

Disney a confirmé avoir eu recours à du maquillage auprès de la BBC mais insiste sur le fait que "plus de 400 des 500 figurants étaient d'origine indienne, du Moyen-Orient, d'Afrique, de la Méditerranée et d'Asie". "Nous avons pris soin de composer l'une des équipes les plus larges et dont la diversité des origines serait inédite au cinéma. C'était un pré-requis quand nous avons casté les acteurs et les figurants", a garanti un porte-parole de Disney.

Pour se justifier, le studio met en avant des objectifs de sécurité. "Dans quelques cas, quand nous recherchions des gens pour des rôles qui nécessitaient des capacités particulières, quand il y avait des questions de sécurité ou de contrôle - comme des cascades ou des performances avec des animaux -, les équipes ont été maquillées pour se fondre dans la masse", a indiqué Disney.

Des explications qui n'ont pas convaincu l'acteur Kal Penn, plus connu pour son rôle de Dr Lawrence Kutner dans la série Dr House. Il regrette le recours au "brownface", une variante de la "blackface" qui a récemment fait parler d'elle après que le joueur Antoine Griezmann se soit grimé en basketteur noir des années 80.