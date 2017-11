"Coco": Pixar et la musique, une longue histoire d'amour

Récit initiatique d'un jeune garçon qui découvre son talent pour la musique et l'importance de la famille et du respect des anciens, Coco est la nouvelle production des studios Pixar. Mis à part le court métrage L'Homme Orchestre, Coco est le premier film des créateurs de Toy Story, de Wall-E et de Vice Versa a parler intégralement de musique.

Si le sujet de Coco est bel et bien la musique, il ne s'agit pas pour autant d'une comédie musicale: "c’est un film rempli de scènes musicales", explique à BFMTV la productrice du film Darla K. Anderson. "La musique est la moelle épinière de l’histoire", complète le co-réalisateur du film Adrian Molina. "Notre tâche a été de trouver les moments parfaits pour intégrer dans la narration la musique, qu’elle accompagne d’une manière amusante l’aventure".