César 2019 : les prédictions de la rédaction

Le pronostic de la rédaction : Cette année encore, il est fort probable que comme en 2017, Lily-Rose Depp ne remporte pas la catégorie. Ophélie Bau dans Mektoub my love, est celle qui pour nous a le plus de chances. Rappelons qu'Abdelatif Kechiche a l'oeil pour dénicher des jeunes actrices de talent, et qu'il est une usine à meilleur espoir féminin. Sarah Forestier, Hafsia Herzi et Adèle Exarchopoulos ont toutes gagné cette récompense en jouant dans l'un de ses films.