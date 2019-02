BAFTA 2019 : nominations et prédictions de la rédaction

Les prédictions de la rédaction : Sans grande surprise, c'est Alfonso Cuarón et son film en noir et blanc Roma qui devrait remporter le prix du meilleur réalisateur. Après avoir été récompensé aux Golden Globes, le cinéaste mexicain devrait rafler la récompense aux BAFTA et aux Oscars. En espérant qu'il possède des étagères assez résistantes pour poser tous ses trophées.