EN VIDÉO - Avec "The Wife", Glenn Close décrochera-t-elle son premier Oscar?

Au coude à coude avec Lady Gaga: Glenn Close aurait-elle pu imaginer un jour se retrouver en lutte avec la fameuse chanteuse, devenue actrice et qui s'est révélée grâce au film "A Star is Born"?

Après avoir délivré un discours qui a ému le parterre de stars réunis pour les Golden Globes, l'actrice de 71 ans, à l'affiche du magistral "The Wife" de Björn Runge, est plus que jamais en lice pour enfin décrocher la statuette de "Meilleure actrice", qui fait tant tourner les têtes à Hollywood.

L'histoire:

Dans ce rôle, qui semble écrit pour elle, Glenn Close interprète Joan, l'épouse fidèle et dévouée du célèbre auteur Joe Castleman. Ce dernier doit recevoir le prix Nobel de littérature à Stockholm. Dans l'avion, elle comprend petit à petit qu'après de longues années de vie commune, elle ne le supporte plus. Pourquoi? Le passé et les rancœurs ressurgissent alors. Devra-t-elle briser leur secret au risque de tout perdre?

Touchante, troublante, souvent si proche des spectateurs et d'une justesse incroyable, Glenn Close pourrait bien (enfin!) conjurer le sort: la star de 71 ans a été nommée sept fois aux Oscars... et est toujours repartie bredouille. Un record!



Si la cérémonie des Oscars se tient le 24 février prochain, cette fois, il ne faudra pas attendre des mois entiers avant de découvrir le film. En effet, "The Wife" est disponible en e-cinéma - chez TF1 Studio - depuis le 24 janvier dernier.

Voici la bande-annonce: