2019 sera l'année de Disney !

Entre Marvel, Star Wars, Pixar et ses licences originales, les Studios Disney s'imposent comme l'une des plus grandes industries du cinéma mondial. En 2018, ils nous ont impressionnés avec Black Panther, Les Indestructibles 2, Le Retour de Mary Poppins ou encore Solo: A Star Wars Story. Et la liste est encore longue ! Préparez-vous, car l'année 2019 sera encore plus explosive ! La rédaction vous détaille ce programme incroyable ainsi que les bandes-annonces qui vont avec.