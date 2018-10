Toussaint: "Les Médicis", "Inception", "Bernard et Bianca", cinq films et séries en VOD à (re)découvrir sur Zive

Une escouade de flics membres de l’UTF, «Undead Task Force », chasse zombies, vampires et autres loups-garous de Los Angeles qui infestent la vallée de San Fernando. Sous les ordres du Capitaine Frank Dashell, Joe, Billy, Carla et John-John débusquent les morts-vivants à coups de batte et de flingue et font gicler la sauce tomate à tout-va! Mais le zombie a toujours un pied hors de la tombe et n’est pas vraiment facile à éradiquer…

> Death Valley, 12 épisodes