Anna, le nouveau film de Luc Besson, se dévoile en bande-annonce

Sasha Luss, mannequin qui incarnait la princesse Lihö-Minaa dans Valérian et la Cité des Mille Planètes, le précédent film de Luc Besson, se voit ici offrir son premier grand rôle au cinéma. Pour l'accompagner, elle peut compter sur un casting chic pour un film choc, avec notamment Helen Mirren (The Queen, Excalibur), Luke Evans (La Belle et la Bête, Le Hobbit) ou Cillian Murphy (Thomas Shelby dans Peaky Blinders).

Avec Anna, Luc Besson renoue ainsi avec ce qui a depuis toujours caractérisé son cinéma : des héroïnes d'action. Et si Nikita, Jeanne d'Arc, Leeloo du Cinquième Élément, Adèle Blanc-Sec, The Lady, Lucy et Anna s'unissaient, même les Avengers auraient du mal à résister...

Anna de Luc Besson sortira le 10 juillet 2019 au cinéma.