Pourquoi il ne faut plus utiliser Internet Explorer 11 ?

Si vous utilisez Internet Explorer quand vous vous rendez sur Internet, vous avez dû remarquer de nombreux problèmes d'affichage sur plusieurs sites. Et c'est normal : depuis quatre ans, Microsoft a lancé Edge, son nouveau navigateur et ne développe plus Internet Explorer. Celui-ci n'a été conservé que pour des raisons de compatibilité dans Windows 10 et parce que de nombreuses entreprises ont développé des sites en interne qui fonctionnent avec Internet Explorer 11. Mais pour un particulier, il n'y a aucun intérêt à conserver Internet Explorer comme navigateur, mais plutôt des risques, comme l'a expliqué en février dernier Chris Jackson, un expert en sécurité de Microsoft, sur le blog de l'entreprise. Et le titre de son article ne laisse aucune place au doute : "Des périls d'utiliser Internet Explorer comme votre navigateur internet par défaut".