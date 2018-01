Var: le cambriolage tourne mal, un militaire entre la vie et la mort

Un militaire de la marine nationale, gardien du sémaphore du Cap Dramont à Saint-Raphaël (Var), a été retrouvé gisant dans son sang mercredi soir à son domicile. La police privilégie pour le moment la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné.

L'homme âgé de 44 ans a été hospitalisé à Nice dans un état très grave, après que son corps a été découvert sur la terrasse de sa maison peu avant minuit, avec diverses blessures notamment à la tête. Selon Europe 1, qui cite une source policière, la victime présenterait également des marques de strangulation.

"Il est entre la vie et la mort et la maison a été cambriolée", a précisé une source policière.

La police judiciaire de Toulon a été co-saisie, de même que le commissariat de Fréjus dont l'enquête ne fait que commencer. "On n'exclut aucune hypothèse et la piste possible privilégiée est qu'il aurait surpris son ou ses cambrioleurs", a-t-on ajouté de même source.