Une lettre de Satan datant du XVIIe siècle traduite grâce au dark web

Cela faisait plus de 350 ans que des universitaires, des scientifiques et autres intellectuels tentaient de déchiffrer le mystérieux alphabet de cette lettre. Comme le veut la légende, c’est en 1645 qu’une italienne nommée Isabelle Tomasi s’est réveillée avec ce bout de papier entre les mains, sans aucun souvenir de l’avoir écrit. Celle qui sera plus tard rebaptisée Sœur Maria Crocifissa della Concezione en est alors persuadée: elle a été possédée par le diable en personne.

Dès lors, la "lettre du diable" est restée un mystère. Et pourtant, récemment, une équipe du Ludum Science Center a annoncé avoir trouvé la clé du code. Et la manière avec laquelle ils ont su déchiffrer cet alphabet mystérieux reste insolite: c’est grâce à un logiciel en vente sur le dark web (web illégal, très difficile d’accès) que la prouesse a été réalisée.