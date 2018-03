Yvelines: une pharmacienne jugée pour abus de faiblesse sur ses voisins nonagénaires

Ils lui confient une carte bancaire, lui donnent procuration sur leur compte et, eux qui n'avaient pas d'enfant, modifient leur testament en sa faveur. Mais en août 2016, Tracfin, la cellule antiblanchiment de Bercy, réalise un signalement.

La justice ouvre une enquête, qui met au jour des chèques et retraits atteignant 221.500 euros sur 18 mois. La prévenue a également racheté l'assurance-vie du couple et leur maison en viager. Le montant total de ces opérations s'élève à 467.000 euros, selon l'enquête.

Les époux étant décédés en 2017, c'est leur légataire universelle, leur nièce, qui s'est portée partie civile.

"Les dépenses sont justifiées", a déclaré la prévenue à la barre, affirmant qu'elles avaient financé le quotidien du couple, leurs soins et des travaux. "Je ne me suis pas enrichie, pas d'un seul centime".

La prévenue est par ailleurs mise en cause pour l'emploi d'une aide à domicile qui travaillait pour elle et le couple, une jeune Tunisienne qui n'a reçu que quelques centaines d'euros en salaire entre 2013 et 2016, sans congés ni liberté de mouvement.