Yvelines: un policier se jette à l'eau et sauve in extremis une nonagénaire de la noyade

Le gardien de la paix parvient finalement à atteindre l'endroit où se trouve la victime, une vieille dame "à bout de force et tétanisée", qu'il aide à regagner la terre ferme. En hypothermie, la nonagénaire a été placée sous une couverture de survie puis transportée au centre hospitalier de Poissy. Ses jours ne sont désormais plus en danger.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles cette dame âgée, qui vit dans une maison de retraite de la ville, a pu tomber dans le fleuve à une heure si tardive.

Pour évoquer son geste héroïque, le policier confie, modeste: "Sur le coup, on ne pense à rien: on fait le job et c’est tout. C’est après que l’on prend conscience que l’on a sauvé quelqu’un".