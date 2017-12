Voiture à contresens sur l'A6: trois morts dont une fillette dans un choc frontal

Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture à contresens était conduite par une personne âgée et l'autre véhicule transportait un couple avec trois enfants.

Outre les trois décédés, un adolescent de treize ans se trouvait toujours dans un "état critique", selon la directrice de cabinet.

Il a été transporté par le Smur (service mobile d'urgence et de réanimation) au centre hospitalier de Mâcon, où avaient déjà été pris en charge un peu plus tôt la mère de famille et le troisième enfant, blessés plus légèrement.

Les circonstances de l'accident, notamment l'endroit depuis lequel la voiture a emprunté l'autoroute à contresens, restent à éclaircir par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière, chargé de l'enquête.