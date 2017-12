EN IMAGES - Voici les passages à niveau les plus dangereux de France

L'accident au passage à niveau (PN) de Millas, avec un bilan de cinq morts et 18 blessés, dont six toujours entre la vie et la mort, est l'un des accidents les plus graves pour des véhicules transportant des enfants depuis 1982. Sur les 15.000 PN de France, 163 sont classés prioritaires à sécuriser, selon les données du ministère des Transports et du gestionnaire d'infrastructure, SNCF Réseau.

En 2016, 126 collisions ont été enregistrées sur des PN, et 31 personnes ont été tuées. D'après la SNCF, 98% des accidents sont dus au comportement des automobilistes, les 2% restants étant dus à des actes de malveillance, des problèmes climatiques, ou encore des animaux.

Les plans pour sécuriser les PN n'ont réellement débuté qu'en 1997. Il a fallu attendre l'accident de Porte-Saint-Foy en Dordogne, dont le bilan fut de 13 morts et de 42 blessés, pour que le gouvernement se décide à lancer un programme de sécurisation nationale. La liste, actualisée tous les trois ans, est établie en fonction du nombre d'accidents survenus aux PN, mais aussi du trafic routier et ferroviaire de la zone.

Un journaliste des Echos, Jean-Michel Gradt, s'en est inspiré pour réaliser une carte de France des PN les plus dangereux.