"Violeur de la Sambre": 70 dossiers de viols et d’agressions sexuelles vont être réexaminés

La police judiciaire de Lille poursuit son travail d’investigation. Après l’interpellation lundi 26 février de Dino Scala, un homme de 57 ans soupçonné d’avoir commis une quarantaine de viols et d’agressions sexuelles entre 1988 et 2012, les enquêteurs s’apprêtent à réexaminer 70 cas similaires non élucidés, selon des informations de BFMTV.

L’objectif est de savoir si ces affaires peuvent être imputées à Dino Scala. Depuis mercredi, et la diffusion de la photo du violeur présumé par de nombreux médias, la police a déjà reçu cinq appels de victimes potentielles, dont l’un semble être une piste sérieuse.

