Violences sexuelles: seule une victime sur 12 porte plainte

Le silence, malgré tout. Environ 222.000 adultes sont victimes chaque année de violences sexuelles, relève vendredi une étude publiée par le ministère de l'Intérieur, qui souligne la faiblesse du nombre de faits rapportés à la justice, puisque seule une victime sur douze porte plainte.

Dans une France secouée par l'onde de choc mondiale sur l'ampleur des violences sexuelles faites aux femmes, dans le sillage des révélations du scandale Weinstein aux Etats-Unis, l'étude vient rappeler qu'elles sont, et de loin (83%, soit 184.000), les premières victimes des viols, tentatives de viol et attouchements sexuels.

Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) exploitant des données de l'enquête de victimation "Cadre de vie et sécurité" réalisée sous la houlette de l'Insee, met également en lumière la faiblesse du nombre de plaintes auprès des service de police et gendarmerie au regard du nombre estimé de victimes: seule une sur 12 porte plainte.

"L'écrasante majorité des victimes de violences sexuelles (86%) ne font pas le déplacement au commissariat ou à la gendarmerie pour signaler les faits qu'elles ont subis. Celles qui font le déplacement renoncent 4 fois sur 10 à déposer plainte", détaille l'étude. Ce sont les faits de viols et de tentatives de viol qui sont le plus souvent dénoncés aux forces de l'ordre. Ce sont également en proportion les faits les plus nombreux (53%).