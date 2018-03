Vienne: un adolescent "emprunte" deux avions et termine interpellé

Mardi dernier, un jeune homme d'à peine 19 ans était longuement interrogé par des agents de la brigade des transports aériens, à Roissy Charles-de-Gaulle. Il lui est reproché d'avoir dérobé deux avions sur les aérodromes de Loudun dans la Vienne puis de Cholet, en Maine-et-Loire, avant de prendre les airs sans aucune autorisations. Les faits remontent à la fin janvier de cette année.

Ce jour-là, l'adolescent s'empare dans un premier temps, et sans effraction, d'un aéronef de type Piper 28 à Cholet et se pose à Loudun. Là, il dérobe un appareil du même type avant de s'envoler direction l'Italie, où il veut acheter une arme afin de se suicider selon sa famille. Mis en alerte par l'absence de plan de vol de l'avion, les autorités décident de mettre en alerte deux Mirage 2000, d'autant plus que la présence d'une centrale nucléaire sur l'itinéraire du jeune homme inquiète. Finalement, les autorités n'interviennent pas.

Finalement, c'est à Monte-Carlo, où il s'est posé, épuisé par son périple de plusieurs heures, que le jeune homme est hospitalisé durant deux semaines. Dès son retour au domicile de ses parents, il a été présenté aux gendarmes. "Nous avons retrouvé un fils apaisé et soulagé d’avoir livré sa version aux gendarmes" explique son père à Ouest-France.

Il devrait être présenté an août prochain au tribunal correctionnel de Poitiers pour "vols d’aéronefs, de conduite d’aéronefs sans titre aéronautique et de défaut de tenue de carnet de bord".