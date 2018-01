VIDÉO. Kengoro, le robot ultra-perfectionné qui transpire quand il fait des pompes

Kenshiro et Kengoro sont probablement deux des robots les plus perfectionnés au monde. Ce sont en tout cas ceux dont l'anatomie est la plus proche de celle des hommes. Construits par des ingénieurs japonais de l'Université de Tokyo, ils miment -presque- à la perfection les mouvements humains lors d'activité physique, rapporte Futurism. Ils sont, en tout cas, bien moins rigides que la plupart de leurs congénères.

Dans leur étude récemment publiée dans Science Robotics (en anglais), les chercheurs expliquent que leurs robots devraient permettre, à terme, de mieux comprendre le corps humain et ses mouvements, "encore trop incompris".

Kenshiro et Kengoro pourraient par exemple permettre de créer de meilleurs mannequins de crash test grâce à leur "souplesse" pour mieux comprendre les chocs et leurs effets. Ou encore aider à concevoir de meilleures prothèses, améliorer l'entraînement des sportifs ou servir de modèle pour la conception de futurs robots plus évolués, comme des "robots sauveteurs", ajoutent les chercheurs.