Victime d'un viol au Hellfest, son appel à témoins permet d'identifier l'agresseur

C'est le rendez-vous incontournable des métalleux et amateurs de musique extrêmes et underground. Celles que l'on n'entend pas à la radio, ne voit pas à la télévision, mais qui réunissent des dizaines de milliers de passionnés à Clisson (Loire-Atlantique). C'était la première année que la jeune femme concernée par cette sordide histoire s'y rendait, dans le but de voir en concert son groupe préféré, Architects. Mais pendant le show du combo de metalcore anglais, elle commence à se sentir mal. D'après les symptômes décrits, tout semble indiquer l'utilisation de GHB dans son verre. La suite de son témoignage raconte comment le prédateur sexuel l'a "aidée" à sortir de la foule pour l'emmener à l'écart et la violer sous une tente, pendant que son état physique ne lui permettait absolument pas de réagir. Le choc passé, elle a décidé de ne pas se taire de de livrer son histoire afin de retrouver le coupable.