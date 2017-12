Vents violents: 20.000 foyers privés d'électricité dans le Nord/Pas-de-Calais

Environ 20.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche après-midi dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais en raison des vents violents touchant la région, a-t-on appris auprès d'Enedis. "Depuis 15H00 en moyenne, nous avons 20.000 foyers touchés. Nous parvenons à réalimenter, mais d'autre le sont à leur tour, en fonction de l'avancée du vent", a déclaré la communication régionale du gestionnaire du réseau de distribution.

Les secteurs d'Arras et Béthune (Pas-de-Calais), ont été les premiers affectés, puis les pannes ont touché le littoral, vers Boulogne-sur-mer et Calais, ainsi que le Hainaut. "On contient la situation", a assuré cette même source, précisant que 300 personnes étaient mobilisées pour les réparations. Le matin, c'est en raison de la neige que 8.000 foyers avaient d'abord été privés d'énergie.

Le Nord, le Pas-de-Calais et de la Somme sont placés en vigilance orange, surtout en raison des vents violents. Des vents de 90 à 110 km sur la côte, et jusqu'à 120-130km/h au cap Gris-Nez, ont été mesurés dimanche matin. Des "vents tempétueux" étaient également attendus dimanche après-midi, avec 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres, voire jusqu'à 130 km/h dans le Pas-de-Calais.