Vendée: condamné pour avoir envoyé des centaines de SMS à sa femme

Ce lundi, un homme "à la jalousie maladive" souligne Ouest-France, a été condamné par le tribunal correctionnel de La-Roche-Sur-Yon en Vendée pour avoir harcelé sa femme. Durant deux semaines au mois d'août dernier, il avait en effet envoyé 992 SMS, la plupart insultants, en plus de nombreux appels.

Ce n'est par la première fois que cet homme a été condamné pour son comportement envers son épouse. En 2015, elle avait été forcée de fuir le domicile conjugal francilien, en compagnie de son enfant, afin d'échapper aux violences conjugales dont elle était victime. Ces dernières auraient commencé en 2012, estime la publication locale. Aidée par l'association SOS Femmes Vendée, elle va malgré tout être retrouvée par son époux, qui va la harceler de nombreux mois.

Pour ses actes, l'homme a été condamné à 24 mois de prison dont 18 avec sursis, en plus d'une obligation de travail et de soins. Il a également pour interdiction d'habiter en Vendée et de reprendre contact avec la victime, à laquelle il devra verser une indemnisation de 3.000 euros.