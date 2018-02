Vaucluse: ils se paient une nuit d'hôtel aux frais d'une amie handicapée

Quelques jours plus tard, le pot aux roses est découvert et une plainte déposée. Comme le signale le quotidien régional, l'accusée, âgée de 37 ans, mère de quatre enfants et grand-mère de deux petits-enfants, a été présentée via visioconférence au tribunal. Elle est en effet déjà incarcérée pour vols et escroquerie.

Devant le tribunal, la situation du couple éclate au grand jour. Faisant "face à des difficultés sociales et financières" et ayant "des problèmes avec l'alcool", l'homme et la femme sont respectivement condamnés à deux et trois mois de prison ferme pour des faits de "filouterie". Ils devront également verser la somme de 600 euros à leur amie et victime.