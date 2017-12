Vaucluse: un adolescent de 17 ans égorge sa petite amie avant de se suicider

Un adolescent de 17 ans et sa petite amie, d'un an plus âgée, ont été retrouvés morts vendredi après-midi, dans un appartement du centre de Cavaillon (Vaucluse).

La police judiciaire d'Avignon a été chargée de l'enquête. Selon une information de La Provence, le jeune homme aurait égorgé sa compagne avant de se pendre. La police veut toutefois rester prudente dans l'attente d'en savoir plus sur les circonstances de ce drame.

D'après Corse-Matin, le maire de la ville s'est rendu sur place, sitôt la nouvelle connue, pour rencontrer les forces de l'ordre et les voisins.