Var: un propriétaire contraint d’attendre un an et demi avant qu’une famille de squatteurs déguerpisse

Ils avaient repéré la maison grâce à une agence immobilière. Un couple et ses trois enfants a profité pendant plusieurs mois de la maison d’un particulier avant d’être finalement délogés, rapporte Le Figaro dans son édition du 19 février 2018.

Le cauchemar du propriétaire, Jean-Paul L., un ancien chirurgien, s’est étalé sur de longs mois. Après avoir visité plusieurs bâtisses proposées à la location dans la région varoise, les indésirables ont jeté leur dévolu sur la villa secondaire de la victime, une demeure de 130 m² habitables léguée par son père.

En janvier 2016, le couple force la porte de la maison et dépose enfants et valises avant de s’approprier les lieux comme des locataires lambda. Les squatteurs mettent leur nom sur la boîte aux lettres, s’abonnent au gaz et à l’électricité, re-décorent à leur goût et installent même une piscine hors sol dans le jardin de 800 m² pour les enfants.