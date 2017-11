Var: un maire doit indemniser le chauffeur d'une Ferrari endommagée par un dos d'âne

Le dos d'âne était trop fort pour le cheval cabré.

A l'heure actuelle, de plus en plus de maires et conseils municipaux décident de mettre en place des ralentisseurs à l'entrée de leurs communes afin de réduire la vitesse des automobilistes. C'est également l'idée qu'à eu Jean-Paul Ollivier, édile de Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, et cette initiative va lui coûter cher.

En effet, un automobiliste au volant d'une très luxueuse Ferrari a vu son le dessous de son véhicule gravement endommagé par un dos d'âne installé sur la commune.