Var: six mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour avoir tué un chat

Devant les grilles du tribunal correctionnel de Draguignan, où s'étaient massées une centaine de défenseurs des animaux, la décision a été accueillie par des applaudissements. Arielle Moreau, l'avocate de One Voice, l'une des nombreuses associations qui s'étaient portées parties civiles, s'est toutefois dite "déçue" par la peine. "L'interdiction définitive de détenir un animal et le mandat de dépôt, c'est bien, mais six mois de prison, c'est insuffisant au regard des quatre ans qu'il risquait en tant que récidiviste", s’est emportée l'avocate.