Var: deux morts après les violents orages et les inondations de la nuit

Les corps de deux personnes ont été retrouvés ce jeudi matin dans leurs véhicules au large de Sainte-Maxime dans le Var, en proie à de violents orages et des inondations.

Vers 10H15, la voiture d'un premier disparu était échouée, à moitié immergée dans les vagues et renversée sur le toit, à une quinzaine de mètres du littoral, ont pu constater des journalistes de l'AFP sur place.



Le préfecture du Var et la gendarmerie ont annoncé qu'un corps avait été retrouvé à bord, sans autre précision. "Un corps a été retrouvé dans le véhicule découvert à l'embouchure de la Garronnette", a précisé la préfecture dans un communiqué.

"Cinq voitures ont été emportées vers la mer et englouties par la crue de la Garronnette, la rivière entre Sainte-Maxime et Roquebrune, vers 22h00. Il est certain qu'il y aura un bilan humain, qu'on ne peut encore évaluer à cette heure", avait auparavant indiqué le préfet du Var. Plusieurs témoins avaient "vu au moins un conducteur dans ce véhicule, phares allumés", avait précisé Jean-Luc Videlaine, à l'AFP, avant la découverte du corps.



En vigilance orange depuis mercredi, le Var a été rétrogradé jeudi matin en vigilance jaune, touché désormais en milieu de matinée par une pluie fine.

Vers 10H30, les recherches pour localiser les autres voitures emportées se poursuivaient, avec le soutien d'hélicoptères du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée, diligentés sur zone.



Outre ces moyens aériens, des moyens nautiques ainsi que 140 sapeurs-pompiers sont engagés sur Sainte-Maxime et Roquebrune (Les Issambres) pour participer aux recherches.