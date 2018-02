Var: 155 kilos de cannabis et 800.000 euros enterrés dans le jardin d’une villa

Belle prise. La police judiciaire de Toulon a annoncé avoir saisi 155 kilos de cannabis et 800.000 euros en liquide enterrés dans le jardin d’une villa de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var, rapporte France Bleu Provence.

Onze personnes, âgées de 20 à 50 ans, ont été interpellés entre lundi et jeudi et placées en garde à vue, notamment un père et son fils considérés comme des "membres du grand banditisme", précise le site de la radio locale.