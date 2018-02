Valenciennes: un détenu tente de s'évader pour récupérer un "missile"

La scène se déroule dimanche dernier, dans la cour de promenade de la maison d'arrêt de Valenciennes dans le Nord.

Sans qu'aucun surveillant ne donne l'alerte, un détenu est parvenu à franchir les grillages, pourtant ornés de fils barbelés précise 20 Minutes, et s'est retrouvé sur le chemin de ronde. C'est grâce au système de vidéosurveillance que l'homme a été repéré, et des agents ont pu récupérer le fuyard avant que ce dernier ne tente de passer par dessus le mur d'enceinte et ne s'évade définitivement.

En fait, l'homme ne comptait pas réellement fausser compagnie à ses compagnons d'infortune. Selon ses propres dires, il comptait tout simplement récupérer un "missile" qui avait atterri sur le fameux chemin de ronde. Ces "missiles" sont en fait des colis envoyés depuis l'extérieur de la prison, ils contiennent généralement smartphones et produits stupéfiants. "C’est un habitué des problèmes qui passe souvent en commission de discipline, notamment pour des violences verbales."

Malgré cette explication, la facilité avec laquelle le prisonnier est parvenu à tromper la vigilance des surveillants fait grincer quelques dents du côté des syndicats, qui réclament plus de moyens. En revanche, du côté de la prison, on tente de minimiser l’événement: "On attend un peu de soutien dans ces cas-là. Mais personne n’est venu, comme s’il ne s’était rien passé. Il ne s’agissait en aucun cas d’une tentative d’évasion. Le détenu n’a franchi le grillage que pour récupérer une projection."