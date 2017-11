Valence: "boulet", "feignasse", "mou", un fichier d'employés de Leroy-Merlin fait polémique

Découvert par la CGT sur la plateforme du magasin Leroy-Merlin de la ville de Valence dans la Drôme, un fichier "intérimaires" extrêmement insultant à l'égard de certains employés provoque un tollé.

"Boulet", "feignasse", "mou", les invectives fusent et n'ont pas laissé insensible Karim Bacheri, délégué central du syndicat, qui a réagi auprès de France Bleu: "Ce qui est dramatique, c'est que non seulement ils sont en place, ils reconnaissent auprès du directeur de l'entrepôt qu'ils ont tenu ces propos, et non seulement ils n'adressent aucune excuse à l'ensemble du personnel mais en plus de ça , ils ont le sourire large, le smiley, quand ils traînent sur la plateforme".

"Ils", ce sont les chefs de service qui ont admis être à l'origine de ces injures qui dureraient depuis près de sept années. Une plainte a été déposée et la marque s'est à l'heure actuelle refusée à tous commentaires.