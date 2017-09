Val-d’Oise: ils bloquent l’autoroute A15 pour célébrer un mariage

Une patrouille de la Bac (brigade anti criminalité) qui patrouille au même moment dans ce secteur remarque le bouchon ainsi que deux automobilistes à la conduite dangereuse. Les deux chauffards prennent la fuite à la vue des fonctionnaires. Ils quittent l’autoroute à hauteur d’Eragny, reprennent l’A15 dans l’autre sens et roulent à 150 km/h pour échapper aux policiers mais sont finalement bloqués par la circulation à Osny

Un des policiers descend alors du véhicule tandis que l’un des fuyards enclenche une marche arrière, manquant alors de renverser l’agent. Il décide alors d’abandonner son véhicule et se réfugier dans celui de son complice. Les forces de l’ordre leur tirent dessus au flashball pour les stopper. Les deux hommes sont finalement interpellés puis placés en garde à vue.

Jugés mardi 12 septembre par le tribunal correctionnel de Pontoise pour entrave à la circulation et mise en danger de la vie d’autrui, les deux mis en cause écopent de six mois de prison avec sursis et plusieurs heures de travail d’intérêt général.