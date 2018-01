Val-de-Marne: le facteur aurait détourné 300.000 euros de chèques cadeaux

Sa belle vie s’est arrêtée net. Un facteur, domicilié à Vitry dans le Val-de-Marne, est soupçonné d’avoir détourné sur son lieu de travail près de 300.000 euros de chèques cadeaux, rapporte Le Parisien. Une fraude de grande ampleur qui lui aurait permis de vivre, avec sa compagne, très confortablement pendant deux ans. Mais les voitures rutilantes, les voyages et les produits de luxe en tout genre… tout s’est écroulé vendredi dernier à cause d’un simple contrôle routier à Bonneuil-sur-Marne.

Ce jour-là, la Brigade anti-criminalité départementale remarque une Audi S3 en excès de vitesse sur un parking. Les policiers, intrigués par la grande nervosité du conducteur qui n’a pas ses papiers sur lui, fouillent le véhicule et découvrent 1.000 euros en liquide, trois téléphones haut de gamme et des carnets de tickets Kadéos qui ne sont pas à son nom.

Celui qui se présente comme un modeste facteur admet qu’il a acheté sa belle voiture en liquide, soit 31.000 euros. Un nouveau détail qui va pousser les policiers à se rendre à son domicile. Dans l’appartement du couple, les enquêteurs tombent cette fois sur 60.000 euros de chèques cadeaux et 6.000 euros en liquide dans un coffre-fort. Ces nouvelles découvertes valent au facteur de 29 ans et à sa compagne de 31 ans d’être placés en garde à vue pour vol en bande organisée et blanchiment.