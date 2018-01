Val-de-Marne: un chien retrouvé pendu et d'autres torturés dans un squat

C'est une véritable maison des supplices pour chiens qui a été découverte ce lundi dans un squat de la ville d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Comme le raconte Le Parisien, ce sont tout d'abord plusieurs employés d'une entreprise, dont les locaux sont situés en face du squat, qui ont découvert avec horreur qu'un chien de race malinois avait été pendu à l'aide d'une laisse métallique, à l'une des fenêtres.

Et ce n'était que le début du cauchemar. Appelés en renfort, les policiers en ont profité pour perquisitionner l'ensemble du bâtiment. Y ont été retrouvés six autres chiens, selon toute vraisemblance maltraités et en état de malnutrition avancée. Les animaux étaient attachés au beau milieu de détritus et d'excréments en tous genres.



Privilégiée dans un premier temps, la thèse de l'accident en ce qui concerne la pendaison a rapidement été écartée et les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'un "acte de cruauté".