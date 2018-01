Val-de-Marne: il veut vendre une voiture et se fait attaquer à coups de machette

La transaction a visiblement très mal tourné...

Ce dimanche après-midi dans la commune de Bonneuil, un jeune homme âgé de 22 ans, accompagné de son cousin de 26 ans, doit retrouver un quadragénaire afin de lui vendre une voiture. Quelques jours avant, il avait passé une annonce sur un site Internet et très vite, un potentiel acquéreur s'était présenté.

Seulement voilà, pour des raisons qui ne sont pas encore pleinement établies, les pourparlers tournent mal, le conversation s'envenime, et l'homme, qui était dans un premier temps intéressé, quitte les lieux en furie explique Le Parisien. Quelques minutes plus tard, le revoilà, accompagné de ses deux fils armés d'une bombe de gaz lacrymogène et d'une batte de base-ball; le père, âgé de 47 ans, est quant à lui muni d'une machette qu'il va utiliser pour frapper le vendeur au niveau du crâne.

Sérieusement blessé, il a été transporté vers un hôpital de Créteil. Son cousin sera également violemment pris à partie et blessé.

Les policiers ont rapidement arrêté les agresseurs qui ont été interpellés. Durant leur garde à vue, ils ont reconnu l'intégralité des faits.