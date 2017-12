Vague de froid: un sans-abri retrouvé mort dans le Gard

Ces chutes de neige ont rendu délicate la circulation sur plusieurs grands axes, en particulier dans le Var, où le préfet a appelé les automobilistes à différer tout déplacement.

Sur les routes, engins de salage et déneigeuses sont entrés en action. Le réseau secondaire et les autoroutes A8, A50 et A52, axes de circulation majeurs entre l'Italie et Aix-en-Provence, ont été perturbés.

L'interdiction de circuler des poids lourds a été prolongée jusqu'à 16 heures sur une partie du réseau routier et autoroutier. Sur l'A8, "des camions n'ayant pas respecté l'interdiction de circuler se sont mis en travers des voies, empêchant les actions de déneigement" et paralysant le trafic entre Le Luc, Brignoles et Saint-Maximin, a annoncé Vinci Autoroutes.

A midi, les autorités ont décidé de fermer totalement l'A8 dans cette zone, dans le sens Nice-Aix, pour permettre le déneigement. Dans l'autre sens, vers 14 heures, à hauteur de Saint-Tropez, des dizaines de camions étaient immobilisés sur deux voies par la police, pour permettre aux autres véhicules de circuler, a constaté l'AFP.

Dans les Pyrénées, quelques routes entre Ariège et Pyrénées-Orientales, notamment à L'Hospitalet-près-l'Andorre, ont été temporairement fermées en raison "du vent fort et de congères".

La station de Cauterets a repoussé son ouverture à dimanche, après le passage d'une commission de sécurité, après avoir reçu un cumul d'1,20m de neige en 24 heures.

La vigilance se focalise désormais sur la Haute-Corse, où selon Météo-France, la pluie sera concentrée dans l'est et le nord, "assez forte sur les reliefs et les versants est des massifs en dessous de 700 à 1.000 mètres". Jusqu'à 130 mm de pluie pourront encore tomber par endroits.

Au-dessus de cette altitude, la neige tombera de façon "continue et forte" avec jusqu'à un mètre de poudreuse attendue sur les sommets.