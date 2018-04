"On n'a pas fait acte de résistance", a confirmé un des occupants. "Perso, je ne dormais pas. C'est venu comme ça, ils n'ont pas cherché à savoir qui faisait quoi, qui était qui, et il y a eu des violences, des intimidations" de la part de la police, a-t-il affirmé. "On est fatigué surtout parce qu'on était dans le stress de savoir à quel moment on allait être délogés. On a eu la réponse", a-t-il ajouté.

L'opération s'est déroulée "dans le calme, aucun incident", a, de son côté, assuré la préfecture de police. Dans un communiqué, elle a par ailleurs relevé "des dégradations nombreuses" sur le site. Selon BFM Paris, qui cite une source policière, aucun policier n’a été blessé au cours de l’intervention. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Colomb a salué, dans un communiqué, cette opération menée dans un "contexte d’intervention délicat". "Désormais, le site Tolbiac sera repris par l'Université qui le fermera pour des raisons de sécurité et de remise en état, suite aux dégradations des occupants", a-t-il ajouté.