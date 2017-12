Universités: fusion en janvier 2019 de Paris-5 et Paris-7

Les conseils d'administration des universités Diderot (Paris-7) et Descartes (Paris-5) ont donné leur accord cette semaine à un projet de fusion pour janvier 2019 afin de renforcer leur poids en France et à l'international, notamment dans le secteur de la santé et des sciences. Cet ensemble intégrera l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP, géosciences, volcanologie, sismologie, etc.), qui conservera sa personnalité morale, ont indiqué jeudi les directions des établissements lors d'une conférence de presse.

La nouvelle entité, qui pourrait s'appeler Université de Paris, comptera quelque 60.000 étudiants (dont 27.000 dans les filières de santé), 4.500 chercheurs et enseignants-chercheurs et 3.000 personnels administratifs et techniques. Elle sera "le premier pôle de recherche et de formation pour les sciences de la santé en France et probablement en Europe", selon François Houllier, président du groupement d'universités USPC dont font partie Descartes et Diderot.