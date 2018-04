Une vidéo de femme battue à coups de ceinture indigne les internautes, la police ouvre une enquête

"Vous êtes nombreux à nous signaler une vidéo de violences physiques. Nos enquêteurs de la #PJ #Pharos sont mobilisés pour en identifier les auteurs. Merci de votre mobilisation. Merci à tous de ne pas relayer cette vidéo."

L’origine de cette vidéo, diffusée par l’association LGBT, est pour l’heure incertaine. La date et le lieu de l’agression ne sont pas encore connus, affirme LCI, précisant que "les enquêteurs de la plateforme Pharos travaillent toujours à retrouver les protagonistes"

Peu de temps après cette première vidéo, une jeune femme, assurant être la martyre frappée à coups de ceinture, a expliqué sur le réseau social Snapchat qu’il ne s’agissait que d’une blague, "un délire" avec son petit ami.

Une mise au point plus que douteuse à laquelle ne croit pas l'Amicale des jeunes du refuge. "Le visage et la voix ne concordent pas. De plus, la violence et la détresse de cette prénommée Yasmine ne laisse aucun doute sur la réalité et cette agression", explique l’association interrogée par LCI.