Une star du porno et son mari condamnés en appel pour viols sur mineures

Ichraq Corbino, connue sous son nom d'actrice X Jasmine Arabia, et son mari Raphaël Corbino ont été condamnés en appel vendredi 9 février pour viols sur mineures, rapporte Nice Matin. Raphaël Corbino, 46 ans, a écopé de quinze ans de réclusion criminelle et son épouse, âgée de 27 ans, de quatre.

Entre juin 2010 et mars 2011, le couple a accueilli chez lui deux adolescentes de 14 ans. Pendant presque un an, le couple a "initié [les adolescentes] à l'alcool, au cannabis, aux boîtes de nuit et à la pornographie, en leur faisant visionner films et photos", explique le quotidien.

Les avocats du couple, Eric Dupond-Moretti et Eric Scalabrin, ont indiqué que les adolescentes n'avaient été ni violentées, ni menacées, "soucieux que la cour d'assises d'appel ne retienne que le délit de corruption de mineures". Le jury a malgré tout estimé qu'il s'agissait d'une contrainte morale et a condamné le couple.