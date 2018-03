Une septuagénaire ligotée à son domicile lors d'un cambriolage

Âgée de 71, cette retraitée domiciliée à Caudiès-de-Fenouillèdes dans les Pyrénées-Orientales a connu une journée cauchemardesque.

Comme l'explique France bleu Roussillon, deux hommes à l'identité inconnue, cagoulés, sont parvenus à s'introduire chez cette dernière et à la menacer brusquement. Ligotée et tenue en joue par une arme blanche, elle a vu les deux intrus repartir avec plusieurs bijoux et objets de valeur, au volant de sa propre voiture.

Miraculeusement, la victime n'a pas été blessée et a elle-même pu contacter les secours.

"C’est horrible, j’ai cru mourir" confesse-t-elle, extrêmement choquée par les événements.

Une plainte a été déposée et une enquête ouverte.