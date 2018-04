Une retraitée s'en prend à des femmes voilées: quatre mois avec sursis

Arborant ostensiblement une croix autour du cou, la retraitée a expliqué avoir lu le Coran, après les attentats de 2015. "J'ai trouvé une religion de guerre, une escroquerie", a-t-elle insisté. "Alors il fallait ouvrir les yeux aux gens. Je suis islamophobe et je hais cette religion", a-t-elle dit au tribunal.



"Vous savez ce que c'est l'Inquisition?", s'est agacé le parquet. "Ce que vous avez appris sur l'Islam dans votre jardin, c'est une chose mais que vous prêchiez dans la rue, c'est une autre. Quand vous empiétez sur la liberté des autres, ça ne va pas", a-t-il ajouté soulignant qu'ici "c'est la laïcité".

Le tribunal a assorti la peine d'une mise à l'épreuve de deux ans avec obligation de soins et de suivi psychiatrique, d'une interdiction de se présenter aux abords de l'école où les faits ont été commis et, enfin, a attribué 500 euros de dommages et intérêts à chaque plaignante.