Une retraitée retrouvée saine et sauve après deux nuits dans un massif des Alpes-Maritimes

Elle aurait continué à marcher ainsi en direction du nord pendant deux jours, avant de finalement être repérée. Selon France Bleu, son sauvetage a été "spectaculaire", la retraitée se trouvant bloquée près d'un barrage hydro-électrique.

Sa disparition, signalée mardi, avait d'emblée été jugée inquiétante. Les gendarmes avaient lancé un appel à témoins et déployé un hélicoptère et une équipe cynophile sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes.