Une plainte déposée après la mort d'une petite fille de six mois victime d'une gastro-entérite

Puis de la part des médecins et services de secours. Début avril, alors que la petite fille présentait les premiers symptômes de la maladie, les parents disent avoir amené rapidement leur fillette au service pédiatrique le plus proche. Mais celui-ci étant surchargé, ils ont été contraints de se rabattre sur un médecin de ville, qui aurait examiné la petite de manière plus que sommaire.

"Il ne l'a même pas pesée! Alors que je lui disais qu'elle commençait à perdre du poids", s'insurge le père.

Le lendemain, alors que l'état de la petite fille se dégrade de minute en minute, la mère, "affolée", contacte le Samu qui assure envoyer une ambulance très rapidement. Mais une heure plus tard, les secours ne sont toujours pas là.

Le père, à son retour du travail, emmène lui-même sa petite à l'hôpital, mais trop tard. "J'ai dû mettre deux minutes pour arriver, l'hôpital est tout proche, j'ai roulé comme un fou, mais quand je suis arrivé, la petite était partie", déplore-t-il.

Une semaine après le drame, les parents veulent "savoir ce qu'il s'est passé". "Je ne comprends pas pourquoi l'ambulance est arrivée si tard (...) Ce n'est pas normal que ma fille n'ait pas été prise en charge", déclare le père. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête.