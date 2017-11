Octogénaire expulsée de l'hôpital en pleine nuit: les résultats de l'enquête révélés

Arrivée sur place, vers 2 heures du matin, Yvonne a eu beaucoup de difficultés pour ouvrir la porte de son garage. Son fils s'est insurgé dans les colonnes d'Ouest France: "Elle était trop faible pour rentrer chez elle. Sans force, elle aurait pu passer la nuit dehors sans pouvoir rentrer chez elle". Il ajoute: "Comment peut-on laisser une femme seule, affaiblie, malade et âgée de 80 ans se débrouiller pour rentrer chez elle en pleine nuit? J’ai quand même du mal à comprendre".

Les résultats de l'enquête sont connus et ont été révélés par l'agence régionale de Santé, rapporte France Info. "Si la qualité de la prise en charge médicale et soignante de cette patiente n’est pas remise en cause, le rapport pointe une erreur d’appréciation quant aux modalités de retour à domicile, qui appelle des actions d’amélioration dans l’organisation des prises en charge", peut-on lire.

Le directeur de l'hôpital a d'ailleurs rencontré Yvonne pour "renouveler ses excuses à la famille".