Une mère de famille insulte Marlène Schiappa sur Twitter et termine au tribunal

"Maquerelle", "pute", c'est en ces termes plutôt fleuris qu'une mère de famille bordelaise de 36 ans s'est adressée, via Twitter et à de multiples reprises, à la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Comme le rapporte la version en ligne de 20 Minutes, la femme politique avait porté plainte pour faire cesser ce qu'elle qualifiait de harcèlement.

Devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, Carole Hofbauer, l'accusée, a expliqué avoir une dent contre l'ancienne blogueuse pour ses prises de position " et son action en faveur des droits des femmes."

L'avocate de Marlène Schiappa a demandé un stage de citoyenneté, une amende symbolique d'un euro ainsi que la suppression des messages, aussi publiés sur Facebook. "Là, les limites ont été franchies et l’objectif de la plainte de Marlène Schiappa n’avait pas d’autre objet que de faire cesser ce qu’elle considérait comme du harcèlement."

Le tribunal a mis son verdict en délibéré au 8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes.